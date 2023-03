Premiato ieri sera come calciatore slovacco dell'anno per il 2022, Milan Skriniar ha raccontato ai canali ufficiali della Federcalcio slovacca le sue emozioni per questo riconoscimento, vinto per il quarto anno di fila: "In cuore mio, credevo che sarei stato in grado di difendere il primo posto in questo sondaggio dopo il successo della scorsa stagione - ha ammesso il difensore interista -. Tuttavia, pensavo che Stanko (Lobotka, ndr) sarebbe diventato il calciatore dell'anno. Dopotutto, è in ottima forma. Alla fine è stata una lotta serrata tra noi e la differenza è stata di soli diciotto punti. Io e lui come Skrtel e Hamsik in passato? Può essere così, vedremo (ride, ndr). Mi piacerebbe vederci così negli anni a venire, e forse anche di più, a raccogliere premi a livello internazionale, di club o individuali, anche se quelli di club sono molto più rari. L'importante è avere meno problemi di salute possibile in modo che le cose possano funzionare in campo. Mi rende davvero felice la quarta vittoria di fila di questo premio, ho eguagliato una leggenda del calcio slovacco come Martin Skrtel. Vedremo quello che succederà in futuro".

Cosa apprezzi di più di quello che è successo nella scorsa stagione?

"È stato bello vincere Supercoppa e Coppa Italia con l'Inter l'anno scorso, è stato un grande risultato. Quest'anno siamo già riusciti a vincere di nuovo la Supercoppa, il che è fantastico, quindi sono felice di aggiungere altri trofei alla mia bacheca. Finora non ne ho vinti molti, spero che continueranno a crescere".