Domani verrà pubblicata su DAZN un’intervista a Milan Skriniar, intitolata ‘Io sono Skrinka’. La piattaforma streaming ha diffuso oggi un’anticipazione della chiacchierata tra il centrale slovacco e Borja Valero: “Dall’inizio ho cercato subito di dare il massimo per questa squadra e per questi colori, io cerco di aiutare i miei compagni e lottare su ogni pallone come ho sempre fatto. Forse anche per questo i tifosi mi vogliono bene, ho un bellissimo rapporto con loro e per questo li voglio ringraziare perché è bello quando un giocatore ha questo rapporto con i tifosi”.