Arrivano dalla Slovacchia altre dichiarazioni firmate da Milan Skriniar, alcune delle quali faranno molto piacere ai tifosi dell'Inter. Il centralone ex Samp, infatti, ha giurato amore ai colori nerazzurri: "Io leggenda del club? Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. L'Inter è tornata a far bene in Europa, è un ottimo biglietto da visita. Lo percepiscono anche i tifosi, ci sono stati 75.000 spettatori per ogni partita in casa - ha detto Skrinka -. Il mio futuro è all'Inter, ho un contratto e non è cambiato nulla. Le voci di mercato? Escono ogni sei mesi, ogni anno, ma non c'è niente di specifico: sono soddisfatto dell'Inter. Abbiamo vinto lo scudetto, poi altri due trofei. Abbiamo ancora degli obiettivi che vogliamo raggiungere".