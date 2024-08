Allo stato attuale, il trasferimento di Milan Skriniar all'Al-Nassr è lungi dall'essere completato. E' quanto si legge sul sito Web di RMC Sport, in un articolo in cui viene confermata a metà l'indiscrezione lanciata in esclusiva da Fabrizio Romano nelle scorse ore: le discussioni tra le parti sono in corso, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo, anche perché il club francese, favorevole alla cessione dell'ex Inter, dovrebbe cautelarsi acquistando un altro centrale, in caso di separazione anticipata.