L'arrivo di Stefano Sensi è un'operazione che la Fiorentina potrebbe chiudere prima dell'inizio del ritiro di Moena. Come riporta il quotidiano La Nazione, ci sono già state due occasioni di contatto tra i gigliati e l'Inter. L’operazione sarebbe comunque svincolata da quelle eventuali per Andrea Pinamonti e Nikola Milenkovic. Il centrocampista, che nella seconda parte di stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria, nel frattempo spiega ai nerazzurri le sue condizioni: il centrocampista si è detto disposto a lasciare Milano ma a titolo definitivo.