"Non leggo e non ascolto voci, i giornalisti scrivono ogni giorno cose diverse. Noi pensiamo a finire meglio il campionato". Così Gianluca Scamacca ai microfoni di DAZN ha voluto glissare sulle voci di mercato che lo vedono destinato all'addio dal Sassuolo, con l'Inter tra le maggiori candidate all'acquisto. "Ci sarà la stessa magia l'anno prossimo? Vedremo", la risposta secca dopo l'1-1 in casa contro l'Udinese con gol personale realizzato al 6'. "Il digiuno? Penso che la chiave sia lavorare ogni giorno e poi i gol per un attaccante arrivano, c'è un momento dove segni meno, ma l'importante è aiutare la squadra". Il classe '99 neroverde ha risposto sul futuro anche a domanda dell'emittente locale TRC: "Dopo l'ultima partita tirerò le somme e penserò alla prossima annata".