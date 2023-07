"È fatta". È una grafica che lascia spazio a pochi dubbi quella lanciata pochi minuti fa da DAZN su Twitter per confermare il trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter. "Samardzic sarà un nuovo giocatore dell'Inter" assicura l'emittente televisa, che definisce conclusa la trattativa completando poi la notizia con i contorni dell'operazione: l'Udinese riceverà 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian. Non viene però specificato se il club nerazzurro manterrà il diritto di riacquisto sull'ex Reggina, così come filtra dalle ultime indiscrezioni.

