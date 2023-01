Continua il botta e risposta a distanza tra il Comune di Milano e il Governo sulla questione del nuovo San Siro. In attesa di sapere se verrà messo il vincolo sull’abbattimento della Scala del Calcio, è tornato a esprimersi sull'argomento Beppe Sala, primo cittadino del capoluogo lombardo: "La prossima settimana arriveranno in giunta comunale i risultati del dibattito pubblico, ma in mezzo c’è il rischio di un vincolo - le sue parole a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano -. Io non voglio entrare in polemiche, se la vedano loro, ma finché non capiamo se c’è o meno il vincolo, non procediamo. Perché procedendo rischieremmo di creare un danno alle società anche dal punto di vista economico: se noi diamo interesse pubblico, loro cominciano a lavorare e spendere soldi e tempo. Se nel frattempo subentra un vincolo, è un problema.