Yann Bisseck è pronto per spiccare il volo, ad attenderlo c'è l'Inter, dopo la delusione provata da capitano della Germania all'Europeo Under 21. A Milano arriverà un difensore centrale di 22 anni ancora da sgrezzare, ma molto migliorato negli ultimi mesi, come sottolineato da Uwe Rösler, il tecnico che lo ha allenato all'Aarhus: "Nell'ultimo anno, Yann si è stabilizzato e si è sviluppato fisicamente in modo incredibile. Eccelle nell'uno contro uno e nei duelli aerei - le sue parole alla BILD -. Poi c'è la sua spinta offensiva, che è unica. È molto veloce e agile. Ha tutto ciò di cui ha bisogno un difensore centrale moderno".

Oltre al lato tecnico, Bisseck ha colpito Rösler dal punto di vista umano: "Devo fare un enorme complimento a Yann: aveva un contratto pronto da firmare in inverno conn il Francoforte. Come club, abbiamo rifiutato l'offerta, e lui ha superato rapidamente questa delusione e ha dato tutto per noi. È stato incredibilmente forte. Molti giocatori pensano solo a se stessi, Yann è diverso. Non lo potrò mai elogiare abbastanza per questo. È davvero un bravo ragazzo, che ha capito dove si trova. Non è arrogante, è davvero divertente parlare con lui".

Rosler, infine, conferma che Bisseck non giocherà più in Danimarca, facendo capire che approderà in un grande club: "Ci siamo già salutati, non tornerà all'Aarhus. È solo questione di tempo prima che firmi con qualche altra società. Sono felice per lui, farà un altro passo in un grande club. E' un giocatore molto intelligente, dà sempre molti suggerimenti in termini di formazione e tattica e ha sempre espresso la sua opinione negli incontri. A mio avviso, aveva molte obiezioni corrette".