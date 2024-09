Lunedì infelice in casa nerazzurra dopo il ko per 2-1 nel derby contro il Milan. La squadra nerazzurra sembra essere svuotata a livello mentale e fisico. Alti e bassi in un avvio di stagione che preoccupa, ma il tempo per rimediare c'è tutto.

