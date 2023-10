Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Le parole rilasciate in conferenza stampa da Romelu Lukaku hanno acceso le polemiche. L'attaccante belga parla della telenovela estiva e promette un giorno di raccontare la verità, mentre Conte smentisce i rumors su un suo eventuale approdo sulla panchina del Napoli. La coppia Lukaku-Conte aveva fatto innamorare tanti tifosi nerazzurri, ora sembra passata un'eternità. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).