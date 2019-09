Prosegue senza respiro la stagione dell'Inter, che oggi sarà già in campo a Genova contro la Sampdoria. Un match che arriva dopo il derby e la Lazio e prima di Barcellona e Juventus. Ma la partita, quella "con la 'p' maiuscola" come dice Antonio Conte, è quella di oggi. E allora i nerazzurri avranno la testa solo sull'anticipo in terra ligure, con l'obiettivo di centrare un altro successo e mantenere la testa della classifica prima del Derby d'Italia.

QUI SAMPDORIA – Problemi per Di Francesco, con la sua squadra in fondo alla classifica con appena tre punti. L'ex tecnico della Roma ha già cambiato in corsa modulo tattico, passando alla difesa a tre e, per certi versi, sconfessando le sue note idee di 4-3-3. Proprio in difesa ci sarà da far fronte all'assenza di Murillo (squalificato): con Ferrari non al meglio, possibile chance dal 1' per Chabot. A centrocampo, l'unico sicuro di una maglia sembra essere Ekdal. Davanti, rispetto al ko di Firenze, si rivede Quagliarella, affiancato da uno tra Caprari e Bonazzoli. Ramirez o Rigoni sulla trequarti. Ko Gabbiadini.

QUI INTER – Barcellona e Juventus possono attendere. Conte non intende sperimentare troppo e, anzi, rispetto all'1-0 sulla Lazio, dovrebbe riconsegnare le fasce a Candreva e Asamoah, con D'Ambrosio (o Bastoni) al centro della difesa lasciando rifiatare Godin. Difficile anche la rinuncia a Brozovic in cabina di regia (Borja Valero l'alternativa). Accanto al croato, riecco Sensi, inizialmente in panchina nell'infrasettimanale di mercoledì. Completa il terzetto in mediana uno tra Barella (favorito), Gagliardini e Vecino. In attacco, infine, scalpita Sanchez, ma a far coppia con Lukaku dovrebbe tornare Lautaro, anche lui escluso dall'undici iniziale contro la Lazio.





PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Panchina: Avogadri, Falcone, Ferrari, Regini, Augello, Barreto, Linetty, Thorsby, Leris, Jankto, Rigoni, Bonazzoli.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: Murillo (1).

Indisponibili: Seculin, Maroni, Gabbiadini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Padelli, Ranocchia, Godin, Bastoni, Lazaro, Biraghi, Dimarco, Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Politano, Sanchez.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Calvarese.

Assistenti: Bindoni e Galetto.

Quarto uomo: Irrati.

Var: Pasqua (Mondin).

