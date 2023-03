Niente Porto-Inter per Robin Gosens. L'esterno nerazzurro, come comunica il club attraverso una nota, è stato sottoposto questa mattina a esami strumentali all'Humanitas di Rozzano. Le analisi hanno evidenziato un "leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni - annuncia l'Inter - saranno rivalutate nei prossimi giorni".