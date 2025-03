L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina, Marko Pjaca, ha parlato ai microfoni di 24Sata del prossimo trasferimento di Petar Sucic all’Inter, previsto per giugno. Il giovane centrocampista croato si prepara a una nuova avventura in Serie A, e Pjaca, insieme a Marko Rog, è pronto a dargli supporto.

"Io e Rog parliamo molto con lui, scherziamo sulla sua partenza per l’Italia. Sa che noi siamo qui per aiutarlo in qualsiasi momento e che ha il nostro assoluto sostegno".

L'ex bianconero ha poi sottolineato le difficoltà che un giovane calciatore può incontrare nel passaggio a un grande club come l’Inter:

"Una volta ero straniero in Italia, so cosa significa trovarsi in un nuovo ambiente. Per un giovane non è facile adattarsi, bisogna farlo il più rapidamente possibile, comprendendo la mentalità e le dimensioni del club".