L'indiscrezione che vede Cristian Chivu, oggi alla guida dell'Inter Under 19, possibile traghettatore dell'Inter in caso di addio di Simone Inzaghi rimbalza anche in Romania. Dove è stato interpellato un altro ex difensore visto per tanti anni in Italia come Dan Petrescu, oggi tecnico del CFR Cluj, che al termine del match contro l'Universitatea Craiova ha espresso parere favorevole, con riserva, davanti all'ipotesi: "Perché no? Si può fare, ma non subito. Se ha questa possibilità, dovrebbe coglierla, anche se non ha l'esperienza necessaria. Anche se è stato un grande giocatore, come allenatore serve esperienza per poter guidare un grande club come l'Inter", le sue parole a DigiSport.