CONTE - "Per me è un privilegio lavorare di nuovo con Conte. All'Inter ha fatto benissimo, vincendo il campionato dopo undici anni: è stata una stagione perfetta e sono molto felice di tornare a lavorare con lui. Conte è uno che pensa al calcio continuamente, credo anche mentre sta dormendo... Mi piace tantissimo il suo carattere e penso che farà un grande lavoro anche qui".

IL TOTTENHAM - "Sono molto eccitato per il fatto di entrare a far parte della famiglia degli Spurs . Ho parlato con Conte e con Paratici e ho detto loro che desideravo venire a giocare in Premier League da tantissimo tempo: finalmente quel momento è arrivato. Ho già affrontato il Tottenham sia con l'Inter che con il Bayern: grande club, atmosfera speciale. Il mio desiderio è sempre stato quello di giocare in tutte le migliori leghe d'Europa e quella inglese mi mancava".

Prima intervista da giocatore del Tottenham per Ivan Perisic che, durante la chiacchierata con la tv ufficiale del club londinese, svela anche come la scelta di andare agli Spurs arriva da lontano.

LA CHAMPIONS LEAGUE - "Sto aspettando con tanta ansia l'inizio della Champions. Ho visto gli ultimi match degli Spurs, decisivi per arrivare nella competizione, in particolare il derby con l'Arsenal: chiaramente per me è un'ottima cosa si siano qualificati perché voglio disputare la Champions come anche tutti i migliori tornei".

IL LAVORO - "Mi piace lavorare tanto e dare tutto per la squadra: è l'unico modo per vincere qualcosa di importante nel calcio. Posso giocare in molte posizioni del campo e l'unica cosa che mi interessa è giocare a calcio. L'ho fatto in tanti grandi squadre e voglio continuare a dare il meglio, tanto in allenamento quanto in partita".

