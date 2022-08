Non è ancora al meglio della condizione, eppure Ivan Perisic sta già mostrando all'Inghilterra quello che è in grado di fare. Intanto, il nuovo giocatore del Tottenham, che ha detto addio all'Inter questa estate, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports, partendo dalla sua popolarità presso gli amanti del Fantacalcio per il costo basso e la rendita assicurata: "Non seguo queste cose, ma mio cugino mi ha chiamato subito dopo il primo giorno e me ne ha parlato", ha detto il croato. Poi il discorso è passato al suo manager, Antonio Conte: "Con lui ho cambiato posizione e gli piace giocare con tre giocatori in difesa. All'Inter giocavamo con il 3-5-2 e io ero a sinistra come laterale. All'inizio avevo bisogno di alcune partite per adattarmi. È davvero qualcosa di nuovo dopo tanti anni da esterno offensivo, ma penso di aver fatto bene. Soprattutto la scorsa stagione con Inzaghi, perché abbiamo continuato a giocare con la stesso modulo, cosa che faremo anche qui al Tottenham. Mi piace giocare in questa posizione perché ho più contatti con la palla che come esterno d'attacco e la maggior parte delle volte ricevo fronte alla porta, e mi piace anche aiutare la difesa. Penso che sia la posizione perfetta per me. Dove mi vedo con Conte? Penso che la mia posizione sarà sulla sinistra, ma dipende dall'allenatore. Se ha bisogno di me da qualche altra parte, sono pronto ad accettare".

Perisic poi torna al primo contatto con Conte in ottica trasferimento in Premier League: "Penso che sia stato a marzo e il secondo è stato ad aprile quando il Tottenham ha vinto contro l'Arsenal ed era ovvio che avrebbe raggiunto la Champions League. Ho sempre voluto giocare in Champions League e il mio desiderio era anche provare a venire in Premier League. Quando hanno raggiunto la Champions, abbiamo parlato e l'accordo è stato fatto in due giorni, ed è stato molto più facile".