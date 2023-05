Dopo i 10 milioni già incassati a febbraio, nelle casse dell'Inter arrivano altri 41 milioni di euro (divisi tra marzo e aprile) da Suning, attraverso il prestito del fondo californiano Oaktree. Questo quanto si evince dal bilancio al 31 marzo 2023 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor del club meneghino.

In uno stralcio di documento riportato da Calcio e Finanza si legge che la società "ha ricevuto negli ultimi anni una serie di prestiti degli azionisti. L’importo residuo nel bilancio di TeamCo al 31 marzo 2023 è di 86 milioni di euro (tutti relativi a prestiti soci erogati durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 da Grand Tower, di cui 60 milioni durante l’ultima parte dell’anno fiscale chiuso al 30 giugno 2021 e 26 milioni nel terzo trimestre dell’esercizio in corso – 10 milioni di euro a febbraio 2023 e 16 milioni di euro a marzo 2023)".

A questi vengono aggiunti "interessi maturati per 25 milioni di euro di cui 9,0 milioni di euro milioni relativi a finanziamenti soci erogati durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 da Grand Tower e € 16,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati in esercizi precedenti da Great Horizon (questi ultimi rappresentano interessi al momento non oggetto di rinuncia su finanziamenti soci che invece sono stati interamente convertiti a riserva di patrimonio netto negli esercizi precedenti)". Inter Media and Communication sottolinea anche che "in data 17 aprile 2023 è stato ricevuto da Grand Tower un nuovo finanziamento soci di 25 milioni di euro".

