Nonostante una grande occasione sciupata a due passi da Sommer, Gaetano Oristanio ha incassato pareri positivi dopo la partita tra Inter e Venezia. In generale l'avvio in campionato coi lagunari è stato positivo.

Come riporta Cronache di spogliatoio, l'attaccante si è trasferito a titolo definitivo per 5 milioni di euro ed è diventato attualmente il miglior dribblatore in Serie A per uno contro uno riusciti. L'Inter ha monetizzato ma non ha perso l'occasione per farlo tornare a casa. Negli accordi coi veneti sono presenti due clausole, una sulla percentuale sulla futura rivendita da parte del Venezia e un'altra sulla recompra a una cifra fissa. Entrambe sono valide anche in caso di retrocessione del Venezia.