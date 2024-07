Oggi la conferenza stampa in sede di apertura della nuova stagione, domani saranno invece i cancelli del BPer Training Centre ad aprirsi per accogliere la squadra e lo staff tecnico. L'Inter è pronta a iniziare la nuova stagione e lo farà, inevitabilmente, a ranghi ridotti vista l'assenza iniziale di tutti i calciatori impegnati agli Europei. Tra i presenti due volti nuovi: Josep Martinez e Mehdi Taremi, che approfitteranno di questo 'vantaggio' per farsi apprezzare da Simone Inzaghi. Puntuali domani al centro sportivo di Appiano Gentile anche Francesco Acerbi (che a giugno si è operato per risolvere i problemi di pubalgia), Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto, Yann Bisseck, Raffaele Di Gennaro, tanti giovani aggregati e i rientranti dai prestiti, come Joaquin Correa, che rimane comunque in uscita.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, successivamente e in modo scaglionato si unirà al gruppo il resto della rosa. Già la prossima settimana si vedranno Kristjan Asllani e Piotr Zielinski (usciti ai gironi con Albania e Polonia), poi toccherà al nutrito gruppo degli italiani (Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi) e a Marko Arnautovic (tutti attesi nella settimana che inizia il 22 luglio). A fine luglio torneranno Yann Sommer, Marcus Thuram, Benjamin Pavard, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, mentre Lautaro Martinez e Valentin Carboni, impegnati domenica notte nella finale di Copa America, rientreranno soltanto il 5-6 agosto.