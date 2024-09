A 120 secondi dal colpo grosso. Il Monza per poco non riesce a completare un clamoroso sgambetto ai danni dell'Inter, che finisce impantanata nelle trame tattiche della squadra di Alessandro Nesta che non lascia spazio alcuno agli avversari che dal canto loro giocano ad un ritmo più basso rispetto al solito, senza riuscire a creare quasi mai dei veri pericoli. A nove minuti dal novantesimo, i brianzoli firmano addirittura il gol del vantaggio con un pregevole colpo di testa di Dany Mota, ma all'88esimo la zampata di Denzel Dumfries sul cross di Carlos Augusto evita la sconfitta per l'Inter. Che però non riesce a sfatare il tabù delle trasferte e perde l'opportunità di andare in vetta da sola, lasciando momentaneamente il primo posto al Napoli.

MONZA-INTER 1-1 (81' Dany Mota (M), 88' Dumfries (I))

LIVE MATCH

96' - Fischia Pairetto, rien ne va plus all'U-Power Stadium! L'Inter non va oltre l'1-1 a Monza e perde la chance di portarsi prima da sola!

95'- Alta la punizione di Pessina.

94' - Pairetto fischia un calcio di punizione per il Monza, ma i giocatori brianzoli si lamentano perché Pessina era in porta. Giallo per Pavard.

94' - Kyriakopoulos prende fallo da Pavard, secondi d'oro per il Monza.

92' - Prova lo sprint Mota, Zielinski lo rimonta e lo porta a più miti consigli.

91' - Frattesi si inserisce, prova il giro e tiro ma manda il pallone alle stelle.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero. Fallo di Dumfries su Bondo, problemi per Dimarco.

IL GOL DI DUMFRIES: Azione sull'asse Taremi-Correa, palla a Carlos Augusto che mette in mezzo. Palla sporcata da Pedro Pereira sulla quale si avventa Dumfries che da zero metri infila Turati.

88' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! DEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSSS!!

86' - Kyriakopoulos prova il lancio per Bianco, Dimarco bravo a chiudergli la strada.

85' - Pavard si prende una punizione, fallo di Dany Mota che viene ammonito.

84' - Dumfries svetta di testa su cross, Turati alza in corner.

84' - Palla dentro di Arnautovic per Correa, Pedro Pereira si rifugia in corner.

81' - Monza in vantaggio! Dany Mota! Cambio vincente di Nesta, l'attaccante arriva di testa su un cross perfetto di Izzo e colpisce lasciando sulle gambe Sommer.

80' - Correa non arriva su un pallone da destra, regalando una rimessa al Monza.

78' - Cross di Zielinski, Izzo interviene ma per poco non fa autogol.

77' - Correa mette un bel pallone per Carlos Augusto, Turati esce e lo anticipa mettendoci la mano.

76' - Kyriakopoulos prova il cross a cercare Djuric, palla fuori misura.

75' - Frattesi ci prova: molta potenza, poca precisione e palla fuori.

74' - Inzaghi getta il cappello per aria: dentro Correa e Arnautovic, fuori Asllani e Thuram.

72' - Nel Monza è il turno di Bianco, che rileva Maldini.

71' - Djuric resta a terra dopo un contrasto con De Vrij, Dimarco mette palla fuori. Il bosniaco è caduto male e si tiene la caviglia.

69' - Brivido in area nerazzurra: Maldini si inventa una bella giocata e mette in mezzo per Djuric che di testa non inquadra la porta.

67' - Ancora Dimarco si prende palla in area, si gira e calcia debolmente. Turati blocca.

66' - Dimarco si inventa un cross volante e potente sul disturbo di Pedro Pereira, palla che non trova Thuram in area.

65' - Asllani prova la scossa col tiro da fuori, palla che finisce a lato. La conclusione dell'albanese nasce come tentativo per affettare la difesa biancorossa.

62' - Primo cambio nel Monza: Dany Mota prende il posto di Caprari.

61' - Duello Carboni-Dumfries, l'olandese va giù con Pairetto che non interviene. Poi punisce l'olandese per un fallo su Kyriakopoulos e poco dopo ammonisce Dumfries per proteste.

59' - Bene Frattesi che rimonta su Djuric strappandogli il pallone.

58' - Taremi bussa subito. Tentativo al volo sul colpo di testa di Carboni, palla sporca che finisce fuori.

56' - Tre cambi per Inzaghi: Zielinski rileva Mkhitaryan, entrano anche Taremi per Lautaro e Dumfries per Darmian.

55' - Si appresta a fare il suo debutto in campionato Piotr Zielinski.

51' - Thuram! Primo squillo del francese, che va di testa sul cross di Pavard ma manda la palla sul fondo.

50' - Pessina crossa, Sommer blocca poi lancia Lautaro fermato da Pedro Pereira.

50' - Palla in mezzo di Maldini, allontana in corner la difesa nerazzurra. Palla persa a metà campo dall'Inter non gradita da Inzaghi.

48' - Carboni trova un cross lungo in area, Dimarco di testa fa carambolare la palla sulla mano di Djuric.

47' - Tenta l'affondo Pedro Pereira che contrastato da Asllani manda la palla fuori. Rimessa per l'Inter tra le proteste del giocatore biancorosso.

-----

21.46 - Primo pallone della ripresa per il Monza: PARTITI!

21.45 - Squadre che tornano in campo per la ripresa.

HALFTIME REPORT - Primo tempo all'insegna del piccolo trotto da parte di ambedue le squadre. Il Monza si preoccupa maggiormente di contenere le folate nerazzurre, che ci sono ma peccano di efficacia rispetto alle consuetudini con un centrocampo che appare meno collegato del solito, e prova a farsi vivo con le ripartenze. Occasioni importanti, a parte due colpi di testa di Lautaro e una sforbiciata di Frattesi che termina sul fondo, non pervenute, con Sommer e Turati pressoché inoperosi. Inter che gestisce il gioco e agisce senza troppa frenesia ma anche senza troppa decisione, sarà utile riordinare le idee negli spogliatoi.

-----

46' pt - Confermato: niente recupero. Monza e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Lautaro colpisce Pessina, Pairetto fischia punizione. Non ci sarà recupero.

43' - Mkhitaryan non si intende con Frattesi, palla che finisce a Turati.

41' - Bondo prova la conclusione dalla distanza raccogliendo un pallone vacante, tiro respinto.

40' - Maldini prende fallo, punizione per il Monza.

39' - Carica di Pavard su Kyriakopoulos, Pairetto fischia punizione per il Monza.

38' - Cross dalla sinistra di Maldini, Sommer esce e fa sua la sfera.

37' - Asllani in area preferisce l'appoggio per Lautaro, che prova a mettere in mezzo ma il suo pallone viene anticipato. Corner per l'Inter, ma c'è rammarico per la mancata conclusione.

35' - Lancio di Asllani, palla che filtra tra tre compagni ma che finisce a Turati.

33' - Punizione di Dimarco a uscire, Thuram arriva sul pallone ma complice anche il disturbo di Kyriakopoulos manda alto.

32' - Carlos Augusto viene atterrato da Maldini, Pairetto prima decide di lasciar correre poi fa marcia indietro e dà punizione all'Inter.

29' - Secondo corner del match per l'Inter.

26' - Frattesi! Squillo del centrocampista che arriva a rimorchio di Lautaro e colpisce al volo su cross di Dimarco, palla fuori di un soffio.

24' - La Curva Nord omaggia Danilo D'Ambrosio, applausi dal resto dello stadio. Fallo su Dimarco da parte di Izzo, Pairetto redarguisce il difensore biancorosso.

21' - Darmian di testa serve Thuram, che però viene colto a controllare il pallone col braccio destro secondo la terna arbitrale. La sensazione però non sembra quella: il controllo del francese sembra più fatto con la spalla...

19' - Carlos Augusto, che non ha proprio il fisico di Djuric, riesce a vincere un duello in area col bosniaco sul cross di Kyriakopoulos.

18' - Pablo Marì sbaglia il passaggio filtrante per Bondo, Sommer recupera.

14' - Kyriakopoulos interviene sul cross di Dimarco dando all'Inter il primo corner della gara. Sugli sviluppi, Lautaro ci riprova di testa mandando fuori di poco.

13' - Punizione di Asllani, Thuram viene anticipato in area da Carboni.

11' - Buona idea di Dimarco che prova il lancio in profondità per Thuram, la palla però è troppo profonda e termina fuori. Assiste attento, ma anche sorridente, il ct azzurro Luciano Spalletti.

9' - Asllani prima sbaglia un appoggio servendo un avversario, poi rimedia murando il cross di Pedro Pereira e prendendo successivamente fallo.

8' - Dimarco crossa, Lautaro arriva sul pallone solo soletto in area. Colpo di testa del capitano che non inquadra la porta, Frattesi era dentro l'area pronto a colpire in posizione più centrale.

7' - Maldini prova a farsi perdonare raccogliendo un rinvio di testa di De Vrij e calciando dalla distanza, Sommer controlla la traiettoria e blocca.

6' - Maldini rischia il patatrac, palla regalata a Dimarco che calcia di prima intenzione: palla fuori di poco.

5' - Frattesi riceve un pallone invitante in area, ma poi esita un po' troppo al momento del tiro prima di scaricare su Thuram il cui pallone in mezzo termina fuori.

4' - Monza che gestisce il pallone, con l'Inter che va in pressing. Caprari prova a divincolarsi tra tre difensori, perde palla e poi commette fallo su Frattesi.

2' - Incomprensione tra Darmian e Frattesi, palla regalata al Monza.

----

20.45 - Sarà l'Inter a battere il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.44 - Scambio di gagliardetti e sorteggio tra Pessina e Lautaro.

20.41 - Monza e Inter entrano in campo per il pre-partita.

20.30 - Le due squadre rientrano progressivamente negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

----

IL TABELLINO

MONZA-INTER 1-1

MARCATORI: 81' Dany Mota (M), 88' Dumfries (I)

MONZA: 30 Turati; 4 Izzo, 22 Marì, 44 A. Carboni; 13 Pereira, 32 Pessina, 38 Bondo, 77 Kyriakopoulos; 14 Maldini (72' 42 Bianco), 10 Caprari (62' 47 Mota Carvalho); 11 Djuric.

In panchina: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 5 Caldirola, 12 Sensi, 20 Forson, 24 Maric, 27 Valoti, 33 D'Ambrosio, 37 Petagna.

Allenatore: Alessandro Nesta.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (56' 2 Dumfries), 16 Frattesi, 21 Asllani (74' 11 Correa), 22 Mkhitaryan (56' 7 ZIelinski), 32 Dimarco; 9 Thuram (74' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (56' 99 Taremi).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 42 Palacios, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Palermo - Yoshikawa. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Fabbri.

Note

Ammoniti: Dumfries (I)

Corner: 1-8

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!