Dopo il 2-2 di ieri sera con il Cagliari, l'Inter non potrà più superare il record dei 102 punti ottenuto dalla Juventus di Antonio Conte, ma potrà ancora giocarsi la carta derby per vincere, per la prima volta nella storia, uno scudetto al termine di una stracittadina. A commentare questa possibilità è Henrikh Mkhitaryan che a margine del pari contro i sardi dice a Sport Mediaset: "Se dovesse succedere, sarebbe la prima volta nel campionato italiano: vincere il derby e il campionato nello stesso giorno è un’occasione pazzesca".

