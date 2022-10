Sergente Inzaghi, la missione è compiuta. Guidata dal suo fido braccio destro Massimiliano Farris, l'Inter completa l'operazione ottavi di finale di Champions League battendo per 4-0 il Viktoria Plzen in un match senza storia. Con due reti per tempo, i nerazzurri chiudono la pratica disponendo a proprio piacimento di un avversario che oppone poca resistenza, festeggiano anche il ritorno al gol di Romelu Lukaku e volano per il secondo anno di fila alla fase a eliminazione diretta.

INTER-VIKTORIA PLZEN 4-0

MARCATORI: 35' Mkhitaryan, 42', 66' Dzeko, 87' Lukaku

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (71' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan (83' 5 Gagliardini), 32 Dimarco (77' 8 Gosens); 9 Dzeko (71' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez (83' 90 Lukaku).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian.



Allenatore: Simone Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN: 36 Stanek; 2 Hejda, 4 Pernica, 3 Tijani (52' 21 Jemelka); 24 Havel, 20 Bucha, 23 Kalvach (70' 99 Ndiaye), 18 Mosquera; 77 Jirka (46' 44 Holik), 88 Vlkanova (84' 6 Pilar); 90 Bassey (46' 15 Chory).

In panchina: 13 Trvdon, 16 Jedlicka, 25 Cermak.

Allenatore: Belik.

Arbitro: Ekberg (SVE) Assistenti: Culum - Nyberg (SVE). Quarto ufficiale: Klitte (SVE). VAR: Dankert (GER). Assistente VAR: Dingert (GER).

Ammoniti: Mosquera (V), Pernica (V)

Corner: 8-7

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

93' - FINISCE QUI! L'INTER BATTE 4-0 IL VIKTORIA PLZEN E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

93' - Bruto colpo ai danni di Skriniar, che però si rialza prontamente.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Lukaku prova a ricambiare il favore a Correa, che però calcia in bocca a Stanek.

IL GOL DI LUKAKU: Grande combinazione tra il belga e Correa, palla sopraffina del Tucu a servire il taglio di Big Rom che punisce Stanek per la quarta volta e bagna il suo ritorno in campo col gol.

86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! ROMEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

85' - Correa toglie dai piedi di Gosens una conclusione invitante e calcia di par suo colpendo un avversario.

84' - Ultimo cambio nel Viktoria: Pilar entra al posto di Vlkanova.

82' - Entra Lukaku, San Siro esplode: fuori Lautaro. In campo anche Gagliardini per Mkhitaryan.

82' - Tiro di Dumfries, insolitamente a sinistra: Stanek para.

81' - Lukaku è pronto a entrare, ovazione di San Siro.

80' - Barella innesca una nuova ripartenza, che però sfuma per un pallone non ben calibrato verso Lautaro.

77' - Nell'Inter è il turno di Gosens, fuori Dimarco.

76' - Contropiede tre contro tre per il Viktoria sventato da Barella. Poi appoggio difettoso su Onana che spazza e rimprovera i compgani.

71' - Primi cambi anche nell'Inter: Correa rileva Dzeko, Asllani entra al posto di Calhanoglu.

70' - Ndiaye per Kalvach è il nuovo cambio per un Viktoria Plzen ormai alle corde.

IL GOL DI DZEKO: Lautaro parte sul filo del fuorigioco e trova l'appoggio per il bosniaco che comodo comodo infila sul suo palo Stanek. Sorprendente più del solito l'immobilismo della difesa del Viktoria.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! EEEEEEDIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

65' - Fase un po' di stanca del match, con qualche interruzione di troppo.

62' - Contrasto in area tra Dimarco e un difensore, tutto regolare secondo Ekberg.

58' - Finalmente Dumfries viene lanciato da Barella, Pernica devia mandando in corner ed evitando il tap-in a Dzeko.

57' - Miracolo di Stanek su Lautaro: tiro a botta sicura del Toro respinto dal portiere ceco con un gran guizzo

55' - Palo di Mkhitaryan! Assist di Calhanoglu per l'armeno che calcia dalla distanza colpendo il legno.

53' - Cross rasoterra di Dimarco, spazza un difensore.