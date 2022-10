L'Inter risorge proprio contro il Barcellona, nel match più difficile della stagione. Alla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi commenta il momento dei nerazzurri proiettandosi già alle prossime gare.

Pensare alla rimonta scudetto è un azzardo?

"Nell’anno dopo il Triplete a un certo punto finimmo a -19 rispetto alla testa. Poi dopo il Mondiale per club arrivò un tecnico intelligente (Leonardo al posto di Benitez, ndr) e se non avessimo perso il derby di ritorno avremmo addirittura rivinto lo scudetto. Ecco, questa Inter l’allenatore intelligente già ce l’ha: deve solo fare in modo che da gennaio in poi dipenda solo da lei e non dagli altri, rivincere".

La strada, dal punto di vista tattico, è quella vista con il Barcellona?

"Deve esserlo. L’Inter deve partire dal fatto di non prendere gol, perché con le potenzialità offensive che ha prima o dopo uno lo segna".