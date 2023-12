Beppe Marotta, ad sport dell’Inter, arriva ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell’inizio del big match contro il Napoli per parlare delle aspettative per questo incontro ma anche di mercato:

Il pari di Lisbona lascia qualche dubbio o la consapevolezza che il risultato è sempre nelle vostre mani?

“È stata una tappa molto positiva, dove c’è stata la possibilità di far debuttare in Champions tanti giocatori giovani. Il pari ottenuto nel secondo tempo è una dimostrazione di forza”.

Napoli tagliato fuori in caso di sconfitta?

“Assolutamente no, siamo a dicembre e i giudizi sono ancora provvisori. Noi cerchiamo risultati ma anche continuità di prestazioni in questo momento”.

Zielinski può essere un colpo alla Marotta?

“So solo che è in scadenza, ma il Napoli è molto accorto per trovare un accordo a fine stagione quindi noi non siamo interpellati. Nell’ottica di monitoraggio, tutta l’area tecnica è attenta alle scadenze ma siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti per intervenire immediatamente. Sicuramente è un giocatore talentuoso, ma spero anche per il Napoli che possano trovare un accordo”.

