Ospite ai Gazzetta Awards, ha parlato anche l'ad nerazzurro Beppe Marotta, commentando il premio consegnato a Lautaro Martinez: "Siamo orgogliosi che un nostro giocatore riceva un premio del genere, significa anche che i compagni lo hanno aiutato. E poi per lui è stata una stagione speciale, visto che è diventato anche campione del mondo. Ormai sta entrando nell’elite dei grandissimi calciatori”.

“Ve lo tenete?”, chiede Geppi Cucciari, conduttrice dell'evento. “Certamente, stiamo cercando di rinnovare per altri cinque anni. Di buono c'è che lui ha grande senso di appartenenza e di questi tempi è una qualità davvero non da poco.. Se esiste un giocatore che è il mio sogno nel cassetto? No, sono contento dei miei. I segni dicono Juve campione? Vediamo cosa succede. Magari tra i due litiganti il terzo gode", ha concluso.

Viene poi trasmesso un videomessagio proprio di Lautaro: "Continuerò su questa squadra per portare l’Inter più in alto possibile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER