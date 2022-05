"Innanzitutto complimenti a chi ha vinto, quindi al Milan, ma complimentissimi all’Inter". È il concetto ribadito da Beppe Marotta anche ai microfoni di Rai Sport dopo il 3-0 dell’Inter alla Samp nell’ultima giornata di campionato che è comunque risultato inutile ai fini della conquista dello scudetto: "Se esaminiamo il triennio siamo stati la squadra migliore in termini di punti conseguiti in campionato e anche di trofei alzati - sottolinea il dirigente varesino -, ma anche la finale di Europa League dove siamo arrivati secondi. Depone come un corso che ha dimostrato che l’Inter è tornata a vincere e ad essere brillante".