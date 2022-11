Cosa è emerso dall'analisi effettuata dopo la sconfitta di Torino? Cosa vi aspettate dalle prossime partite? "Sono tutte partite delicate e importanti, per i punti da conseguire e per garantire continuità. L'allenatore deve fare le giuste riflessioni e analisi trovare i giusti rimedi di una classifica abbastanza strana. Ma siamo altrettanto fiduciosi perché l'allenatore è bravo, tutti lavorano bene e i giocatori stanno rispondendo in pieno. La stagione è anomala, dobbiamo rispondere bene negli ultimi due turni rimanendo attaccati alla testa".

Domandate qualcosa in più a squadra e guida tecnica?

"Dobbiamo sempre dare qualcosa in più, ogni partita è un esame e ogni volta che ne superi uno subito dopo ne arriva un altro. Il rispetto per la maglia che si indossa ha un grandissimo importante, al di là dell'aspetto tecnico-tattico quello motivazionale è un aspetto importante anche in uno sport come il calcio che è uno sport di squadra ma tutti devono concorrere allo stesso modo. C'è grande sintonia tra società, squadra e allenatore, serve avere il coraggio per trovare continutà di risultati".

Sul rinnovo di Skriniar.

"Sono molto ottimista. Ci troviamo davanti ad un professionista serio che ama la maglia che indossa. Giusto che rivendichi i suoi diritti economici, io e Piero Ausilio ci vedremo col suo agente in questi giorni per continuare una negoziazione molto serena. Vogliamo arrivare ad una conclusione molto serena e sono ottimista, anche se non so se ce la faremo prima del rompete le righe di domenica. Penso che nel giro di qualche settimana arriveremo a una conclusione".