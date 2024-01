Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, parla ai microfoni di RAI Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Dopo l'anticipazione proposta, ecco ulteriori dichiarazioni del dirigente nerazzurro che parla in primo luogo della corsa allo Scudetto:

Potreste ritrovarvi alla vigilia di Fiorentina-Inter a -4 dalla Juventus.

"E' frutto del calendario, del fatto che avremo una giornata in meno. Ci sta, poi l'ironia e le metafore si spendono. Ma l'importante è che ci sia rispetto in campo e fuori, in attesa del 4 febbraio quando ci sarà quello che tutti chiamano il derby d'Italia".

Ma lei che lo conosce bene, pensa che ad Allegri sia davvero scappata la battuta?

"Io sono per la buona fede, sicuramente Allegri interpreta il suo ruolo in un ambiente suo. Noi replicheremo al momento giusto".

Quando si parla dei meriti dell'Inter si fa fatica a separare i meriti di Inzaghi e quelli di Marotta. L'Inter ha i giocatori giusti per esprimere un gran calcio.

"Una squadra vincente ha sempre alle spalle una società forte. C'è tutto un insieme di dirigenti, di personaggi che non sono sotto i riflettori ma che concorre per mettere la squadra nelle condizioni migliori. Noi lo stiamo facendo, dall'altra parte abbiamo un leader come Inzaghi che a mio giudizio è un giovane allenatore che può avere una carriera luminosa".

A che punto è il rinnovo di Lautaro Martinez?

"Adesso ci siamo un po' fermati per via di questi impegni. Di vantaggio c'è che entrambe le parti negoziali vogliono continuare nel rapporto, direi che non ci saranno problemi".

Dopo la partita con la Lazio, Inzaghi e i giocatori hanno usato la parola divertimento. Vi divertite anche in tribuna?

"Assolutamente sì. Contro la Lazio abbiamo visto fraseggi di altissima qualità, questo è merito dell'allenatore che ha inculcato una didattica sicuramente di valore, una mentalità vincente. Ma è anche merito dei giocatori che sono i protagonisti. Non dimentichiamoci che l'obiettivo principale è vincere".

