Ospite al 'Gran Gala dal Calcio', di scena in questi minuti a Milano, Beppe Marotta si è soffermato con i colleghi di Sky Sport per rispondere alle loro domande, partendo ovviamente col commentare le voci circa una vendità dell'Inter rilanciate oggi dal Financial Tmes: "Suning sta continuando a onorare nel migliore dei modi gli impegni, noi dobbiamo concentrarci solo sulle vicende sportive. Sono cose che passano sopra la mia testa, non possiamo esimerci dal ringraziare la nostra società perché non ci ha mai fatto mancare nulla".

A Parigi, intanto, si sta celebrando la serata del Pallone d'Oro, e Paolo Condò propone all'ad interista un regalo: prendere un giocatore candidato alla vittoria del trofeo. "Io prenderei anche i perdenti, sono giocatori importantissimi ma sono situazioni utopistiche per noi - spiega il dirigente varesino -. Non faccio un nome, non ce n'è uno, sono tutti bravi e il Pallone d'oro va assegnato a uno, ma io lo assegnerei ex aequo a tanti. Chi vince, vince col minimo scarto. Chiuderei gli occhi e ne prenderei uno a caso".

Il momento dei nerazzurri.

"Il percorso di miglioramento deve continuare, ma il peggio è passato. È come se fossimo partiti con un handicap visibile per il quale non c’è una spiegazione, sono stati bravissimi i giocatori ad unirsi nello spogliatoio ed è stato altrettanto bravo l'allenatore a compattare il gruppo e a far sì che si tornasse a rivedere quella squadra che ci ha dato soddisfazioni nella passata stagione. Se è stato fatto un patto in spogliatoio? Questa è una parola dura, mancavano delle alchimie necessarie per vincere. Il gruppo se ne è riappropriato e con grande capacità è uscito a ripresentarsi in maniera convincente".