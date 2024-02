Nel pre partita di Inter-Atletico Madrid, Beppe Marotta si è concesso ai microfoni di Mediaset Infinity. "Arriviamo a questo appuntamento con la consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonista. Vogliamo ottenere un risultato importante e far divertire i tifosi. Siamo in grande forma".

Si è vicini ad una chiusura della trattativa per il rifanziamento del prestito?

"Non voglio entrare nel merito, parlo con Steven Zhang e posso solo dire che si parla di programmazione e di continuità. Il modello di Zhang ha regalato soddisfazioni e va riconosciuto".



Come ti senti ad essere al vertice di questa società dopo i risultati ottenuti?

"Ogni club ha la sua identità. Quello all'Inter è stato un percorso lento che ha portato ad alcuni risultati. C'è stata una grande risposta da parte di tutti, c'è grande senso di appartenenza. Siamo cresciuti, perdendo anche una finale di Champions, l'autostima è una di quelle qualità per intraprendere un percorso vincente. Ci stiamo provando, i complimenti ci riempiono di orgoglio e vanno estesi a tutti".

"Non lo so. Il cammino che ha fatto Inzaghi è straordinario, è arrivato in punta di piedi e ha dimostrato di essere un bravo allenatore. Lui ha 10-12 anni in meno rispetto ai grandi allenatori in giro per il mondo. Ha superato critiche e pressioni, lui applica un metodo di calcio anche bello. Ce lo godiamo, vorremmo gestirlo il più lungo possibile"."Parliamo di una bella società, ha raggiunto traguardi importanti nonostante non abbia avuto una grande potenza economica come altri club europei. Sono veramente esperti, ci sono stati tanti incroci con loro. Ma questo è il bello del calcio. Morata è uno dei giocatori su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Dobbiamo fare attenzione a loro perché applicano un gioco offensivo, a differenza di quanto si dica in giro".

