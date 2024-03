Durante la sua ospitata alla 'Domenica Sportiva' di ieri sera, Fabio Maresca ha parlato anche del bel gesto di fairplay di cui si è reso protagonista Nicolò Barella nell'ultimo Inter-Juve, arbitrato proprio dal fischietto della sezione di Napoli: "Avevo assegnato la rimessa all'Inter, poi ho visto protestare due giocatori della Juve in maniera autentica - le sue parole -. Il che mi ha fatto capire di aver sbagliato, quindi ho chiesto a Barella se l'avesse toccata lui. Con grande correttezza ha ammesso di averla toccata, così ho cambiato la decisione. In generale, Inter-Juve, su cui c'era grande aspettativa, si è rivelata una partita in cui la prestazione arbitrale è stata giudicata bene da tutti. Io vorrei girare i complimenti ai giocatori, hanno avuto in quella gara un atteggiamento costruttivo, al di là del gesto di Barella. Idem allenatori e dirigenti, ci hanno messo nelle condizioni migliori per fare bene".

