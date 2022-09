Romelu Lukaku ha deciso di tornare in Belgio: sarà nel suo Paese che l'attaccante dell'Inter proseguirà le cure per recuperare dall'infortunio muscolare patito nei giorni scorsi e che lo ha costretto a saltare le partite contro Cremonese e Milan. Come riferisce Sky Sport, Lukaku, che si fermerà qualche giorno prima di tornare in Italia, ha preso questa decisione in accordo con lo staff medico del club nerazzurro. La speranza che qualcuno nutre all'interno della Pinetina è che Big Rom possa tornare a disposizione di Simone Inzaghi già prima della sosta di fine mese di settembre.