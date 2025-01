Dal Monaco al Milan, l'Inter non si vuole fermare e ritrova in gruppo Calhanoglu e Acerbi. Novità anche dal mercato con la partenza di Buchanan, i rinnovi di De Pieri e Lavelli e la trattativa per Zalewski. In casa rossonera intanto Morata vicino al clamoroso addio dopo pochi mesi.

