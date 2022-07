Si chiude con la prima sconfitta nella pre-season l'amichevole giocata dall'Inter in terra francese contro il Lens. Una partita indirizzata verso lo 0-0 e decisa da un gol evitabile proprio al 90', quando Openda beffa tutti deviando in rete un pallone proveniente da calcio d'angolo che si infila sul secondo palo a difesa ferma. Per il resto il Lens si è fatto sicuramente preferire nel primo tempo, quando ha creato le occasioni migliori, non passando in vantaggio grazie agli interventi di Handanovic e della difesa. Meglio però i nerazzurri nella difesa, gli ingressi di Lukaku e Lautaro hanno vivacizzato un po' l'attacco e per poco il belga non ha trovato la rete del vantaggio su ottimo assist di Lazaro, chiuso solo dall'uscita di Samba. Sembrava quindi destinata ad avviarsi sullo 0-0 questa partita prima della giocata decisiva di Openda.

IL TABELLINO

LENS (3-4-3): 30 Samba; 24 Gradit (61'5 Wooh), 4 Danso, 14 Medina (32 Boura); 29 Frankowski (Cabot), 26 Abdul Samed (6 Berg), 8 Fofana, 3 Machado (21 Haidara,); 20 Pereira da Costa (22 Said), 9 Ganago (46' 11 Openda), 7 Sotoca (13 Poreba). A disposizione: 40 Pandor, 50 Delbecque 35 Louveau, 36 Camara, 33 Baldé. Allenatore: Franck Haise.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (80' 21 Cordaz); 36 Darmian, 6 De Vrij (61' 33 D'Ambrosio), 95 Bastoni (61' 32 Dimarco); 2 Dumfries (61' 12 Bellanova), 23 Barella (80' 42 Agoumé), 77 Brozovic (61' 14 Asllani), 20 Calhanoglu (61' 22 Mkhitaryan), 15 Lazaro (80' 46 Zanotti); 9 Dzeko (61' 10 Lautaro), 11 Correa (61' 90 Lukaku). A disposizione: 24 Onana, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei. Allenatore: Simone Inzaghi.

RETE: 90' Openda

AMMONITI: 29' Dzeko; 39' Gradit, 56' Dumfries, 56' Samba

RIVIVI IL LIVE

93' - Zanotti da sinistra cerca Lukaku, esce Samba e blocca. E si chiude qui la partita: Lens-Inter 1-0.

92' - Il Lens prova addirittura il raddoppio con Openda che va in contropiede, serve dentro un compagno che davanti la porta mette alto.

90' - GOL DEL LENS. Da calcio d'angolo difesa ferma, tocca Openda sul primo palo anticipando il diretto marcatore e superando Cordaz che non può che vedere la palla insaccarsi sul palo più lontano.

87' - Punizione battuto da Asllani per D'Ambrosio, cross dentro, batti e ribatti poi la difesa in qualche modo sbroglia.

86' - Parte bene centralmente Mkhitaryan che viene steso al limite, punizione per l'Inter e giallo a Berg.

80' - Entrano Zanotti per Lazaro, Agoumé per Barella e Cordaz per Handanovic.

75' - Grossa occasione per l'Inter con Lazaro che da sinistra mette la palla sui piedi di Lukaku che davanti la porta si vede sporcare la palla dal portiere e manca il tap in a due passi dalla porta.

69' - Ancora Handanovic in uscita chiude lo spazio a Openda che lanciato in profondità si è presentato a tu per tu con il portiere.

67' - Discesa potente di Lukaku sulla destra, palla dentro per Lautaro che calcia alto.

61' - Cambiano quasi tutti: entrano Lautaro, D'Ambrosio, Mkhitaryan, Lukaku, Bellanova, Asllani, Dimarco; escono Dzeko, Correa, Calhanoglu, Brozovic, De Vrij, Dumfries, Bastoni.

61' - Strattonata di Brozovic a centrocampo, giallo anche per lui.

55' - Si scaldano gli animi, scontro Samba-Dumfries, deve intervenire l'arbitro per placare i calciatori in campo. Ammoniti Dumfries e il portiere.

54' - Angolo per l'Inter, batte Calhanoglu, De Vrij di testa si fa parare il tiro centralmente.

46' - Si torna in campo per il secondo tempo, al momento stessi undici della prima frazione.

Si chiude a reti bianche il primo tempo tra Lens e Inter. Francesi più intraprendenti, hanno mantenuto il pallino del gioco per buona parte della gara creando anche le occasioni migliori: un po' la difesa, un po' Handanovic oggi molto reattivo hanno sempre evitato la rete. Si è vista poco invece l'Inter dalle parti di Samba che non ha dovuto effettuare neanche una parata, troppo imprecisi i nerazzurri nell'ultimo passaggio o nel tentativo a rete. Vedremo se cambierà qualcosa nel secondo tempo, soprattutto per quanto riguarda gli interpreti in campo.