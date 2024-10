Al termine della sfida vinta 6-0 con la Bolivia, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Tyc Sports, con particolare riferimento al futuro Pallone d'Oro.

"Andrò alla premiazione con mia moglie, con la speranza di sempre - afferma - Dico sempre che il collettivo è al di sopra del singolo, ma penso che la scorsa stagione è stata spettacolare con l'Inter e l'ho finita con lo scudetto e i cinque gol in Copa America con la nazionale. Analizzando il tutto, penso di esserci. Non voglio dire che me lo merito, ma sono felice e ci spero. Vedremo cosa succederà quella sera".