L'Inter non voleva perdere, l'Inter non voleva prendere gol, l'Inter voleva tornare in testa alla classifica per ringraziare al meglio l'Empoli che ha fermato la Juventus. Doveva essere una sfida difficile e così è stato, perché la Fiorentina ha speso tantissime energie per provare a riagguantare il risultato, ma non ha fatto i conti con la tenacia difensiva della formazione di Simone Inzaghi, che dopo il gol del vantaggio firmato dal solito Lautaro Martinez ha sì alcune occasioni importanti per arrotondare il risultato, ma deve sempre tenere gli occhi aperti di fronte alle iniziative avversarie. Ma dove non arriva la difesa, arriva Yann Sommer che firma alcuni interventi prodigiosi, su tutti il rigore bloccato a Nico Gonzalez al 77esimo. Parata che, come si suol dire, vale come un gol, e vale ai nerazzurri, oggi vestiti di arancione (e magari ispirati da Jannik Sinner che del color carota fa la sua bandiera), il primato in classifica a sette giorni dalla partitissima con la Juventus.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-1

MARCATORE: 14' Lautaro Martinez

FIORENTINA: 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi (89' 4 Milenkovic); 6 Arthur (46' 8 M. Lopez), 32 Duncan (81' 72 Barak); 11 Ikoné (61' 10 Gonzalez), 5 Bonaventura, 18 Nzola; 9 Beltrán (31' 38 Mandragora).

In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 7 Sottil, 19 Infantino, 26 Mina, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 73 Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (83' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni (60' 15 Acerbi) 36 Darmian (60' 2 Dumfries), 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (60' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (77' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Aureliano. Assistenti: Imperiale - Vecchi. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri.

Note

Ammoniti: Bastoni (I), Ikone (F), Sommer (I), Pavard (I), Mandragora (F)

Corner: 7-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

95' - FISCHIA AURELIANO, RIEN NE VA PLUS AL FRANCHI! L'INTER BATTE LA FIORENTINA 1-0 E TORNA IN TESTA AL CAMPIONATO!!

94' - Palla che rimbalza su Bisseck, corner della Fiorentina con Barak che calcia alto.

93' - Ultimi minuti di partita, Inter che avanza con Frattesi atterrato in maniera regolare secondo Aureliano.

91' - Saranno cinque i minuti di recupero. Ammonizione per Mandragora per un duro contatto su Arnautovic.

89' - Ultimo cambio per la Fiorentina: Milenkovic per Parisi.

86' - Altro rischio per l'Inter, palla persa banalmente da Frattesi con Acerbi che si immola sul tiro di Nzola che però era in fuorigioco.

83' - Proprio Pavard esce, sostituito da Bisseck. Nella Fiorentina dentro Barak e Mandragora per Duncan e Beltran.

82' - Trattenuta tattica di Pavard su Bonaventura, giallo legittimo per il francese.

81' - Scontro Mkhitaryan-Faraoni, punizione insidiosa per la Fiorentina.

79' - Cross di Arnautovic per Sanchez, la difesa viola libera.

77' - Cambio per l'Inter: Sanchez entra per Lautaro.

77' - Dal dischetto va Gonzalez... SOMMER PARAAAAAAAAAAAAA!!! Rigore calciato malissimo da Gonzalez, il portiere elvetico para.

75' - Aureliano assegna calcio di rigore alla Fiorentina. Ammonizione per Sommer.

75' - Aureliano va all'on field review.

72' - Salvataggio sulla linea di Pavard su un colpo di testa. Proteste della Fiorentina per un colpo di Sommer su Nzola in uscita. Altro lavoro per il VAR.

69' - Nzola spinge in malo modo e nettamente De Vrij, poi calcia un tiro debole controllato da Sommer. Proteste da parte dell'Inter.

68' - Nzola riceve da Parisi e da posizione angolata appoggia il pallone a Sommer. Incomprensione De Vrij-Dumfries.

67' - De Vrij atterra Gonzalez, Aureliano lascia proseguire poi fischia a vantaggio non concretizzato.

64' - Arnautovic trova la rete del 2-0, ma un fuorigioco di Mkhitaryan rende tutto vano.

63' - Perde palla Dumfries, ma Aureliano ferma tutto per un fallo su Asllani.

62' - Lautaro strappa il pallone a Parisi, poi lancia Arnautovic che però viene anticipato da Ranieri.

60' - Arrivano i cambi di Inzaghi: Dumfries rileva Darmian, Acerbi entra per Bastoni e Arnautovic entra per Thuram. Nella Fiorentina, riecco Nico Gonzalez che prende il posto di Ikoné.

60' - Campanile sbilenco di Pavard, Ikone raccoglie palla e mette in mezzo dove nessuno arriva all'appuntamento.

59' - Si preparano a entrare Dumfries, Arnautovic e Acerbi.

58' - Ancora Darmian da destra, ancora tiro di prima intenzione di Lautaro che però spedisce la palla in Curva Ferrovia.

56' - Darmian riceve il cross di Bastoni e mette in mezzo dove Carlos Augusto si prende un movimento in più e calcia trovando la barriera di un difensore.

55' - Parisi si inventa un cross che prende una traiettoria perfida e si spegne poco lontano dai pali. Nessun attaccante della Fiorentina ci crede.

54' - Ancora azione sull'asse Frattesi-Lautaro, stavolta il tiro del Toro è debole e facile da parare per Terracciano.

51' - Lautaro ferma palla e fa salire tre compagni, passaggio per Mkhitaryan che entra in area poi conclude. Terracciano para a terra.

48' - Frattesi si invola sulla destra, tocco per Lautaro che calcia a botta sicura. Martinez Quarta ostacola la conclusione col corpo, palla fuori con Aureliano che concede corner.

47' - Dopo il bizzarro contrattempo, si riprende a giocare.

46' - Invasione di campo: un tifoso entra per scambiare due chiacchiere con Lautaro.

----

21.55 - Primo pallone della ripresa per la Fiorentina: PARTITI!

21.54 - Primo cambio per la Fiorentina: fuori Arthur, in campo Maxime Lopez.

21.53 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

21.51 - Riscaldamento intenso per Acerbi, che potrebbe entrare subito nel secondo tempo. Nella Fiorentina pronto Maxime Lopez.

----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol di Lautaro Martinez.

47' pt - Ikoné ferma Carlos Augusto lanciato in avanti, fallo tattico punito col giallo.

46' pt - Bastoni decisivo: Nzola riceve un pallone praticamente solo davanti a Sommer, scivola il 95 nerazzurro per mettere il corpo e deviare in corner.

46' pt - Sono due i minuti di recupero.

45' - Fallo di Pavard su Beltran, altra punizione pericolosa per i gigliati.

43' - Sprecata malamente la punizione dalla Fiorentina, palla sul fondo.

42' - Mani evidente di Bastoni che ferma irregolarmente un pericoloso attacco viola impendendo a Nzola di ricevere palla da Ikoné. Aureliano estrae il giallo.

40' - Carlos Augusto prova a servire Lautaro in area, palla deviata in corner.

39' - Mkhitaryan prova ad andare in avanti, ma va a sbattere contro la retroguardia viola.

36' - Check finito, il VAR legittima la decisione di Aureliano.

35' - Protesta Ranieri per una trattenuta di Bastoni in area, gioco fermo con VAR al lavoro.

34' - Clamorosa parata di Sommer. Bonaventura difende un pallone tra tre difensori e calcia praticamente dal dischetto, lo svizzero ha un colpo di reni spaziale e manda in calcio d'angolo.

33' - Thuram appoggia all'indietro per Frattesi, tiro del numero 16 respinto da Terracciano poi la difesa evita che Darmian ribadisca in porta.

32' - Lancio perfetto di Lautaro per Thuram, il francese si invola, semina tre difensori ma sul più bello perde l'equilibrio e cade.

31' - Altro ripiegamento difensivo eccellente di Mkhitaryan, che toglie palla alla Fiorentina.

29' - Calcia Arthur, palla deviata e controllata da Sommer.

28' - Mkhitaryan atterra Beltran, punizione Fiorentina.

27' - Carlos Augusto protegge bene su Ikoné, costringendo il francese ad allungarsi il pallone che termina fuori.

26' - Bonaventura riceve un pallone invitante ma perde l'attimo, la difesa nerazzurra riesce a fare muro.

25' - Palla che sbatte su Aureliano, il gioco deve ripartire.

24' - Inzaghi predica calma, mentre l'Inter gestisce il pallone.

21' - Nzola riceve palla in posizione pericolosa, Mkhitaryan rincula e riesce a togliergli il pallone. Poi c'è fallo su Bastoni.

18' - Martinez Quarta piomba sul corner di Duncan, il tocco dell'argentino non è sufficiente a inquadrare la porta.

IL GOL DI LAUTARO: Corner di Asllani, Lautaro prende bene posizione anche aiutandosi con le maniere forti su Parisi e di testa batte Terracciano. Controllo VAR in corso, tutto regolare.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAUTARROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

14' - Faraoni nega un gol fatto a Carlos Augusto. Thuram scatta in posizione regolare sulla destra e mette in mezzo lì dove il brasiliano è pronto a colpire. Ma l'ex Verona si immola respingendo in corner.

11' - Gol di Nzola che batte la difesa sul tempo e fa passare la palla tra le gambe di Sommer, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco.

9' - Occasionissima per Lautaro! Sciocchezza di Martinez Quarta che serve il connazionale invece di Ranieri, il Toro punta l'area e calcia. Palla deviata in corner.

8' - Prova a farsi viva l'Inter con un cross di Frattesi troppo lungo per Thuram, arriva Mkhitaryan che però non trova nessuno in area. La difesa viola intercetta.

6' - Carlos Augusto rischia qualcosa sul lancio per Ikoné, poi è bravo a mantenere la posizione ed anticipare l'avversario.

4' - Scambio Beltran-Nzola, il tiro dell'ex Spezia è respinto dalla difesa. Ma Fiorentina ancora in possesso.

3' - Fiorentina partita alla garibaldina, con voglia di far male all'Inter.

1' - Sommer sbaglia tutto dando un pallone completamente fuori misura a Pavard, Bonaventura lo intercetta e serve Nzola che però è in fuorigioco. Il portiere svizzero aveva respinto la conclusione dell'angolano.

----

20.48 - Sarà l'Inter a muovere il primo pallone del match: PARTITI!

20.47 - Squadre raccolte a centrocampo per il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva.

20.46 - Bonaventura e Lautaro davanti a Aureliano per il sorteggio.

20.44 - Fiorentina e Inter entrano sul terreno di gioco del Franchi.

20.42 - Squadre pronte a entrare in campo.

20.31 - Rientrata anche la Fiorentina, fra pochi minuti si comincia.

20.30 - Inter che ha già lasciato il campo.

-----

