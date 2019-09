La notte del Toro. Allo stadio Alamodome, in Texas, Lautaro Martinez si consacra anche con la maglia dell'Argentina: l'attaccante dell'Inter ha letteralmente demolito il Messico. Gli sono bastati 45 minuti per segnare una tripletta e procurarsi un rigore: 4-0 a fine primo tempo, che poi sarà anche il risultato finale.

L'attaccante nerazzurro, schierato titolare dal c.t. Lionel Scaloni, ha aperto le danze al 17' con un sinistro in diagonale dopo una percussione centrale. Al 22' il secondo centro: ancora diagonale di sinistro dopo uno scatto alle spalle della difesa messicana sul filo del fuorigioco. Al 33' ecco il rigore procurato con un cross al volo e conseguente colpo di mano di un difensore avversario (gol di Paredes dagli undici metri). Infine, al 39', l'ultima perla: palla rubata al limite dell'area e destro potente scagliato alle spalle di un incredulo Ochoa. Un tempo da re, poi il cambio con Paulo Dybala negli spogliatoi.

"Sono davvero molto emozionato perché non succede tutti i giorni di vestire questa maglia e segnare tre gol – ha detto Lautaro al termine del match –. Ripensi a tutti i sacrifici fatti per arrivare fino a qui e allora dedico la tripletta alla mia famiglia. Ci sono tanti aspetti del nostro lavoro che non si vedono: si lavora molto duramente e qui, nella Seleccion, c'è grande competizione. Ci sono tanti giocatori di grandissimo livello che giocano in grandi squadre europee, è molto dura farsi spazio. Ma qui sono molto contento e dico grazie ai miei compagni e a tutto lo staff tecnico per la grande fiducia che mi concedono. Dobbiamo continuare su questa strada per rendere felici i nostri tifosi".

VIDEO - LAUTARO SCATENATO: TRIPLETTA E RIGORE PROCURATO, 4-0 AL MESSICO