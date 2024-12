Il primo tempo un po' compassato non è piaciuto a Simone Inzaghi. Che prima dell'inizio della ripresa, scuote a gran voce i suoi uomini nel tunnel di San Siro. Il particolare è colto da Sport Mediaset: al momento di rientrare in campo, il tecnico nerazzurro sprona in primo luogo Lautaro Martinez prevedendo un gol entro i primi cinque minuti della ripresa previsione azzeccata a metà, visto che la rete del vantaggio nerazzurro arriva al 48esimo ma per mano di Carlos Augusto.

Poi Inzaghi si rivolge a Thuram e suona la carica, queste le sue parole: “Forza! Forza! Marcus forza! Devono rimbalzare via!", l'energia del mister.

