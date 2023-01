Se il Parma pesca il jolly con il gol di Stanko Juric che gela un San Siro già di per sé infreddolito, è l'Inter che alla fine porta a casa il piatto calando l'asso. Detto anche 'Ace', come Francesco Acerbi, che al minuto 110 toglie definitivamente le castagne dal fuoco inventandosi una gemma di testa dalla distanza sulla respinta di Gigi Buffon mandando la palla sotto la traversa e regalando ai tifosi un sospiro di sollievo dopo che la partita, specie per il gioco proposto dai nerazzurri, si era messa sul binario nettamente sbagliato. Ad evitare il tonfo nei 90' regolamentari ci ha pensato Lautaro Martinez con la prima vera palla gol di tutta la partita di un certo spessore, poi il gol di Acerbi che vale i quarti di finale. Ma che brivido.

IL TABELLINO

INTER-PARMA 2-1

MARCATORI: 39' Juric (P), 88' Lautaro Martinez (I), 110' Acerbi (I)

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio (81' 15 Acerbi) 6 De Vrij (91' 37 Skriniar), 95 Bastoni (66' 32 Dimarco); 2 Dumfries (66' 12 Bellanova), 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan (66' 9 Dzeko), 8 Gosens (81' 36 Darmian); 10 Lautaro Martinez, 11 Correa (114' 37 Skriniar).



In panchina: 21 Cordaz, 31 Brazão, 42 Curatolo, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 Stankovic.



Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA: 1 Buffon; 15 Del Prato, 4 Balogh, 3 Osorio, 30 Valenti (106' 39 Circati); 8 Estevez (74' 23 Camara), 16 Bernabé (80' 28 MIhaila), 19 Sohm (80' 20 Hainaut); 7 Benedyczak (74' 45 Inglese), 10 Vazquez, 98 Man (26' 24 Juric).

In panchina: 22 Chichizola, 40 Corvi, 9 Charpentier, 11 Tutino, 13 Bonny, 14 Ansaldi, 26 Coulibaly.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Prontera. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto Ufficiale: Ghersini. VAR: Marini. Assistente VAR: S. Longo.

Note

Spettatori: 40.032

Ammoniti: Bernabé (P), Camara (P), Dimarco (I)

Corner: 14-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 4', 1° TS 0', 2° TS 2'.

122' - E FINISCE QUI! IL PARMA SFIORA L'IMPRESA, MA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA CI VA L'INTER: FINISCE 2-1

122' - Traguardo a un passo, Inter che gestisce.

120' - Saranno due i minuti di recupero.

119' - Vazquez gioca un po' troppo con la gamba alta, colpisce Asllani e per poco non fa altrettanto De Vrij. Prontera lo invita alla calma.

117' - Riprende il suo posto in campo Lautaro.

115' - Colpo di Circati su Lautaro, l'argentino perde sangue. Prontera non è intervenuto e Acerbi protesta in modo veemente, e a ragione...

113' - Inzaghi fa entrare Skriniar, esce un Correa evanescente.

IL GOL DI ACERBI: Aggancio pazzesco di Dimarco sul lancio di Asllani, sul cross Buffon interviene coi pugni mandando il pallone lì dove c'è Acerbi che si inventa un colpo di testa da fuori che si insacca sotto la traversa.

110' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! FRAAAAAAAAAAAAAAAAANCEEEEEEEEEEEEEEESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEERBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

108' - Dzeko riesce ad evitare che il passaggio di Asllani vada fuori, palla per Bellanova che arriva di testa senza impensierire Buffon.

107' - Grande cross di Dimarco, Circati manda in corner.

----

23.16 - Primo pallone del secondo supplementare per l'Inter: PARTITI!

23.16 - Nel Parma, Circati rileva Valenti.

-----

105' - Dimarco che ferma una ripartenza di Hainaut e viene ammonito. Subito dopo, Prontera fischia la fine del primo tempo.

104' - Dimarco cerca l'eurogol con un gran tiro al volo, palla che però finisce lontana dalla porta.

103' - Qualche storia tesa tra Gagliardini e Juric, Prontera ripristina la calma.

102' - Regalo di Gagliardini al Parma, non ne approfitta Hainaut che vede il suo diagonale finire fuori di poco.

101' - Cross di Dimarco lungo per tutti, palla fuori.

99' - Acerbi diventa attaccante mettendo una bella palla di testa in avanti per Lautaro, che però non controlla bene.

96' - Doppio tunnel di Mihaila che cerca il tiro dalla distanza, Onana blocca.

95' - Gran numero di Bellanova che poi mette in area, Lautaro preferisce fare il velo per Correa che viene anticipato.

93' - Tiro di Mihaila su punizione, Onana non trattiene il pallone e regala un corner. Poi chiude bene il primo palo su Camara.

91' - Correa cade in area dopo aver sottratto il pallone a Balogh, Prontera non interviene.

----

22.58 - Via ai supplementari, primo pallone per il Parma: PARTITI! Con De Vrij che per il momento resta in campo.

22.57 - De Vrij non ce la fa, supplementari per Skriniar.

22.56 - Déjà-vu dello scorso anno, con l'Inter che vede lo spettro dell'eliminazione agli ottavi ma riesce a salvarsi in volata grazie ad un gol di Lautaro Martinez che a due minuti dalla fine agguanta il pareggio beffando un Buffon sin lì sempre attento. E che diventa salvifico al 91esimo sul tiro a botta sicura di Dzeko.

----

95' - Non c'è più tempo: Inter e Parma vanno ai supplementari.

94' - Dimarco guadagna un corner, ultima chance prima dei supplementari.

94' - Inter che giostra dalla difesa, De Vrij tocca cento palloni nonostante accusi un problema muscolare

91' - Saranno quattro i minuti di recupero.

91' - Miracolo di Buffon! Il portiere fa una parata sensazionale in controtempo sul tiro al volo di Dzeko servito da Lautaro.

IL GOL DI LAUTARO: Controllo e tiro del Toro da dentro l'area e bolide che lascia di sale Buffon, tradito forse dalla deviazione di Osorio. Così come l'anno scorso, l'Inter acciuffa il risultato degli ottavi di finale per i capelli a ridosso del novantesimo.

88' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

87' - Bellanova elude il fuorigioco e prova a crossare per Dzeko, Buffon esce e blocca.

84' - Cross da dimenticare di Bellanova, palla che finisce sul fondo.

80' - Ci sono quattro cambi: nel Parma Mihaila e Hainaut entranno al posto di Sohm e Bernabé. Nell'Inter, Acerbi rileva D'Ambrosio e Darmian entra al posto di Gosens.

80' - Lautaro prova il cambio di fronte, ma Bellanova non riesce a controllare il pallone.

79' - Ammonizione per Camara per fallo su Gagliardini.

77' - Lautaro prova la sforbiciata sul cross di Bellanova, Balogh devia in corner.

76' - Juric prova a pescare un nuovo jolly ma calcia col piede sbagliato e manda alle stelle.

75' - Dzeko viene anticipato in extremis da Buffon su corner.

74' - Doppio cambio nel Parma: Inglese rileva Benedyczak, Camara entra al posto di Estevez.

73' - Cross di Dimarco, Buffon anticipa Lautaro pronto ad arrivare in spaccata.