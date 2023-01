Si chiude con il Parma in vantaggio 1-0 a San Siro il primo tempo della gara di coppa Italia. Un primo tempo che ha visto l'Inter avere la maggioranza del possesso palla, ma si è trattato di un possesso fine a sé stesso, sterile, mai sfociato in azioni realmente pericolose. Ha funzionato la ragnatela messa a punto da Pecchia, con la squadra tutta chiusa dietro nel non concedere spazi (4-3-3 che si è tramutato in un 4-5-1 in tutta la fase di non possesso) e poi pronti a ripartire in contropiede. E proprio in contropiede sono state tutte del Parma le occasioni migliori del primo tempo: tiro di Vazquez su errore di D'Ambrosio al 4', parato da Onana; la sgroppata di Sohm al 19' che spaventa l'Inter, bravo De Vrij a chiuderlo; e infine il gol di Juric, una botta a sorpresa che si infila all'incrocio. E al 44' Benedyczak impegna ancora Onana alla parata. L'Inter si è fatta vedere per un paio di spunti di Dumfries dalla destra, ben controllati da Buffon, un tiro di Gagliardini a fil di palo e un incredibile gol sbagliato a porta vuota da Correa al 38', ma su gioco fermo per fuorigioco.