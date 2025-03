Ospite sulle frequenze di Radio Sportiva, l'agente Tullio Tinti ha parlato in toni celebrativi di Alessandro Bastoni, uno degli assistiti della sua scuderia: "Noi italiani mettiamo sempre in risalto gli stranieri, ma lui è un campione nel suo ruolo. Ha un piede che non hanno neanche i centrocampisti, oltre a fisico e corsa: è un top a livello mondiale. Con l'Inter può vincere la Champions".

E a proposito delle possibilità di arrivare in fondo in Coppa dei nerazzurri, Tinti spiega così la reazione di Simone Inzaghi in conferenza stampa, quando ha 'corretto' un giornalista spiegando che la sua squadra vuole fare il Treble: "Il record di vittorie in Champions è una bella gratificazione, ha superato gente come Mourinho ed Herrera. Il gesto delle tre dita? E' consapevole che ha una squadra che lo segue, è convinto di poter andare in fondo a tutto e lo sono anch'io".

