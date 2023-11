Trova conferma l'indiscrezione di mercato lanciata oggi da Centotrentuno.com, secondo cui il nome di Nahitan Nandez sarebbe tornato prepotentemente in orbita Inter, nello specifico nell'ambito di uno scambio che prevederebbe la cessione a titolo definitivo di Gaetano Oristanio al Cagliari. L'interessamento dei nerazzurri per il jolly uruguaiano è vero e concreto, almeno a sentire le parole del suo agente Pablo Bentancur: "Oggi stiamo trattando con l'Inter che vuole prendere Nandez - ha rivelato il procuratore a Carve Deportiva -. Nández sarà libero a giugno, abbiamo ricevuto diverse chiamate, tra cui quella dall'Inter. Ora l'importante è che recuperi dall'infortunio, l'ultima partita con l'Uruguay l'ha giocata molto male perché ha accusato un fastidio muscolare. Diventerà un uomo mercato. Adesso è calmo e sta recuperando fisicamente. Ciò che conta di più per lui è la Nazionale".

