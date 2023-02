Franck Kessie vicino all'Inter? No, almeno per quanto riguarda l'entourage del centrocampista ivoriano. La secca smentita all'articolo dei colleghi de La Gazzetta dello Sport di questa mattina (dal titolo "Kessie chiama l'Inter: i nerazzurri preparano la mossa per l'estate"), arriva direttamente sul profilo Instagram dell'agenzia. "Il calciomercato è finito, ma sentiamo ancora le fake news!!!" si legge nel post pubblicato.