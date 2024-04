Arrivano nuove dichiarazioni di Simone Inzaghi a margine della consegna del 'Premio Bearzot', riportate da Tutto Mercato Web. Questa volta, si parla dell'imminente Europeo che vedrà coinvolto il blocco nerazzurro in Germania e della vicinanza dello Scudetto:

Che motivazioni hanno gli italiani per l’Europeo?

“Sono giocatori molto funzionali, è venuto Spalletti da noi poco tempo fa, ci messaggiamo e c’è tanta sinergia tra Inter e Nazionale. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo importante italiano, sicuramente aiuteranno molto l'Italia. Abbiamo fatto un ottimo percorso prima con Mancini poi con Spalletti, bisogna fare i complimenti alla Federazione. Sarà difficile all’Europeo, siamo campioni in carica e non sarà facile difendere il titolo".

Lo scudetto è sempre più vicino, che sensazioni ha?

"Siamo vicini al traguardo, vogliamo raggiungerlo il prima possibile. L’importante è quello che verrà domani, mancano sei partite e 18 punti, abbiamo 14 punti di vantaggio e dobbiamo provare a ottenere l’obiettivo il prima possibile. Ho una rosa a disposizione, ne parlavo oggi al direttore in viaggio, ho 22 giocatori di movimento e 3 portieri in rosa, non vorrei rinunciare a nessuno. Chiaro che Lautaro Martinez mi ha dato tantissimo, ma anche l’ultimo che ha giocato meno è riuscito a dare un grande contributo perché si è sempre allenato al meglio. Il suo contributo è pari a quello di Lautaro”.

