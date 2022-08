A pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro lo Spezia, Simone Inzaghi parla ai microfoni di Sky Sport dopo non aver tenuto la conferenza stampa della vigilia per illustrare le sue sensazioni su questo incontro:

Come ha preparato questa partita? Perché Dimarco?

"Dimarco è in un momento molto buono, sta bene. Ho avuto tanti dubbi tra lui, Gosens e Darmian ma lui ha meritato per la partita di Lecce e per la settimana. Ma a Lecce abbiamo visto che la differenza la fa anche chi entra dopo".