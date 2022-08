Cade, e male, l'Inter di Simone Inzaghi, che ricasca nella stessa sconfitta col medesimo punteggio nel match contro la Lazio all'Olimpico. Un successo legittimo, quello della squadra di Maurizio Sarri, che ha piena ragione di un'Inter che dopo un buon avvio ha palesato una condizione decisamente lontana da quella ideale, dove tante cose vanno registrate per quel che riguarda la fase difensiva. I biancocelesti passano in vantaggio con Felipe Anderson al 40esimo, ad inizio ripresa Lautaro Martinez trova il gol del pareggio su disattenzione della difesa avversaria e ridà animo alle speranze nerazzurre. A quel punto, però, Sarri pesca le carte vincenti dalla panchina, la mossa che spesso ha fatto le fortune dello stesso Inzaghi: i due spagnoli Luis Alberto e Pedro, entrati al 57esimo, trovano le bordate che stendono definitivamente l'Inter nel giro di undici minuti, frutto di due azioni dove i difensori nerazzurri non sono apparsi affatto brillanti. Finisce con i biancocelesti esultanti e primi momentanei in classifica, per l'Inter è il primo stop stagionale maturato in un modo che deve fare riflettere.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 3-1

MARCATORI: 40' Felipe Anderson (L), 51' Lautaro Martinez (I), 75' Luis Alberto (L)

LAZIO: 94 Provedel; 29 Lazzari (71' 23 Hysaj), 4 Patric, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 5 Vecino (58' 10 Luis Alberto); 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni (58' 9 Pedro).

In panchina: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 6 Marcos Antonio, 11 Cancellieri, 15 Casale, 18 Romero, 26 Radu, 34 Gila, 88 Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (69' 36 Darmian), 23 Barella (80' 11 Correa), 77 Brozovic, 5 Gagliardini (80' 20 Calhanoglu), 32 Dimarco (69' 8 Gosens); 90 Lukaku (68' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 42 Agoumé.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Pagliardini - Vecchi. Quarto uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Carbone.

Note

Ammoniti: Zaccagni (L), Marusic (L), Brozovic (I)

Corner: 2-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER

96' - Finisce qui: la Lazio supera per 3-1 l'Inter.

96' - Handanovic coi piedi nega il gol a Immobile.

95' - Lautaro l'ultimo a mollare, tiro facile per Provedel.

94' - Finisce tra gli olé del pubblico dell'Olimpico, dopo una vana sfuriata interista.

92' - Cancellieri in contropiede prova il diagonale, palla fuori. Poco dopo, Calhanoglu dalla distanza impegna Provedel.

91' - Cross di Lautaro, Dzeko viene anticipato da Romagnoli.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

88' - Immobile torna in campo dopo lo scontro con Darmian. Lautaro prova la conclusione sulla torre di Darmian, palla alta.

86' - Pedro! Tris Lazio! Difesa dell'Inter ancora una volta poco brillante, l'ex Barcellona raccoglie un pallone vacante dopo uno scontro in area, si accentra e calcia lasciando sul posto Handanovic.

84' - Cancellieri e Marcos Antonio rilevano Felipe Anderson e Cataldi. Cartellino giallo per Brozovic

83' - Lautaro appoggia per Correa, che prova a sfondare ma inciampa sul pallone.

82' - Cataldi chiama ad ampi gesti il cambio, si prepara Cancellieri.

80' - Tiro di Calhanoglu deviato e mandato fuori di testa da Dzeko.

77' - Inzaghi ora si gioca il tutto per tutto: fuori Gagliardini e Barella, in campo Calhanoglu e Correa.

75' - Luis Alberto riporta avanti la Lazio! Assist di Pedro che recupera un cross da destra grazie anche all'indecisione di Darmian e appoggia al connazionale che si inventa un bolide sporcato da Barella che non lascia scampo ad Handanovic!

74' - Tutto ok per Bastoni, si riparte.

72' - Secondo cooling break in campo, utile per verificare le condizioni di Bastoni.

71' - Gosens si prende un brivido poi spazza via, poi Fabbri ferma gioco per un problema occorso a Bastoni.

70' - Risponde Sarri che manda in campo Hysaj al posto di uno stoico Lazzari. Non dopo aver reclamato un'ammonizione per Brozovic.

69' - Tre cambi per Inzaghi: Darmian per Dumfries, Gosens per Dimarco, Dzeko per Lukaku.

68' - Cross di Felipe Anderson che non trova Immobile, palla che si spegne sul fondo.

65' - Punizione di Dimarco, colpo di testa debole di Skriniar parato da Provedel.

64' - Fallaccio su Gagliardini da parte di Marusic, inevitabile il giallo per il giocatore laziale.

63' - Immobile parte e da solo ne affronta quattro, solo al limite dell'area De Vrij gli porta via la palla.

62' - Cross di Dumfries, Lukaku non è posizionato in maniera ideale ma prova di testa senza inquadrare la porta.

61' - Sgroppata di Lukaku che semina due avversari, poi però si ritrova da solo e deve scaricare all'indietro per Barella.

59' - Sventagliata di Pedro, De Vrij riesce ad anticipare l'assist di Milinkovic-Savic per Immobile.

57' - Sarri la mette sul pesante: dentro Luis Alberto e Pedro, che rilevano Vecino e Zaccagni.

55' - La gara si innerovisce, Fabbri estrae il primo cartellino giallo per Zaccagni dopo un fallo su Dumfries.

54' - Inter galvanizzata dal pareggio. Cross di Barella sul quale si avventa Gagliardini che però colpisce male.

52' - Ancora Inter! Dimarco trova Dumfries in area, l'olandese di testa trova l'opposizione di Provedel.

IL GOL DI LAUTARO: Punizione di Dimarco, palla respinta male dalla quale nasce un campanile sul quale la difesa della Lazio sbaglia valutazione, consentendo a Lautaro di avventarsi sul pallone e beffare Provedel anticipando Lukaku.

51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! LAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOO MARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!

50' - Zaccagni ricambia la cortesia a Dumfries, punizione per l'Inter.

49' - Dumfries trattiene Zaccagni, Fabbri fischia ma il giocatore ex Verona reclama un giallo.

47' - Subito occasione per la Lazio: Milinkovic-Savic manda a terra Bastoni con un numero a servire Lazzari. L'esterno trova Immobile il cui tiro viene respinto da Handanovic.