L'iniziale sgomento per il vantaggio del Bologna, poi lo switch dopo il gol di Edin Dzeko e la travolgente prestazione culminata con un rotondo 6-1 a spese dei felsinei: l'Inter si scuote dopo il ko di Torino che tante voci negative aveva scatenato e si rilancia in classifica in attesa della prova del nove finale contro l'Atalanta. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di DAZN:

La differenza ora la fa la testa?

"Assolutamente sì, sappiamo che importanza ha. Abbiamo avuto un percorso importante a San Siro, stasera giocavamo contro una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive. Abbiamo preso un gol con un infortunio ma la squadra è rimasta in partita, ha segnato subito e dato ottime risposte. Abbiamo vinto cinque partite delle ultime sei, siamo tutte lì a parte il Napoli. Non dobbiamo guardare la classifica ma andare avanti, lasciamo andare anche la Champions visto che sappiamo cosa è stato fatto e non ci interessa ora".

Atalanta e Milan si fermano, aumentano i rimpianti per Torino?

"Tutte le squadre si fermano, facciamo i complimenti a chi è davanti ma pensiamo a proporre quello che facciamo vedere davanti ai nostri tifosi anche in trasferta".