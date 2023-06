Nel corso del 'media open day' andato in scena ad Appiano Gentile lunedì scorso, Simone Inzaghi ha presentato brevemente la finale di Champions League anche ai giornalisti di BT Sport: "Non penso che l'Inter sia sottovalutata, abbiamo tanto rispetto per il Manchester City, che è la miglior squadra del mondo - le sue parole -. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, ci siamo guadagnati con pieno merito la finale e la giocheremo nel migliore dei modi. Sappiamo che sfideremo i migliori in circolazione".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE