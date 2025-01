Contro il Monaco per fare l'ultimo passo: l'Inter di Simone Inzaghi affronta la formazione del Principato con l'intento di strappare il risultato che varrebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Dalla sala conferenze di Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro presenta il match nel consueto meeting della vigilia coi giornalisti. Queste le sue parole in tempo reale:

Che differenza farebbe vincere o pareggiare?

"Non dobbiamo fare calcoli, domani sera vogliamo fare l'ultimo passo contro un ottimo avversario, con ottimi giocatori offensivi e ben organizzato e con un allenatore che ho già incontrato. Grande rispetto per il Monaco ma vogliamo fare una grande partita".

Farai rotazioni come al solito in Champions anche in vista del derby o cambierai approccio?

"Devo ancora rivedere qualcosa. Cambierò come ho sempre fatto, ci sono alcuni dubbi. Acerbi e Calhanoglu non ci saranno, Taremi ha avuto un problema a Lecce e si è allenato in palestra. Spero di recuperarlo se no dovrò fare altre valutazioni".

Champions un sogno o un obiettivo?

"Sappiamo il tipo di percorso e le difficoltà avute negli ultimi tre anni e mezzo. Dovevamo lavorare tanto ma lo sapevo dall'inizio. Siamo vicini ad essere nelle prime otto, cosa non scontata. Aspetterei domani sera prima di parlare di un grandissimo cammino, non è scontato. Resteranno fuori squadre con un bilancio migliore rispetto all'Inter ma la Champions nasconde insidie in ogni gara".

Dovesse giocare Arnautovic valuterai il partner in base a chi starà meglio?

"Gli attaccanti possono giocare l'uno con l'altro, lo hanno dimostrato. Sono complementari, poi per domani sera devo fare ancora delle scelte, Arna si è allenato molto bene e Lautaro e Thuram hanno dimostrato di avere recuperato. Domani sceglierò in base a quella che sarà la partita col Monaco, senza pensare al derby anzi pensando alle gare precedenti per capire quanto hanno speso i giocatori in queste partite".

Speranze per Calhanoglu per domenica?

"Per domani saranno fuori lui, Acerbi e Correa. Stanno lavorando bene, quindi abbiamo fiducia ma vedremo nei prossimi giorni se riproporli per la partita di domenica. C'è abbastanza fiducia, aspettiamo però oggi li ho visti lavorare bene".

Ti aspettavi il rendimento in Champions delle francesi?

"Sì, perché la Ligue 1 è un campionato competitivo. Sono squadre fisiche, importanti come Lille e Monaco. E anche il Brest sta facendo bene e potrebbe ancora arrivare tra le prime otto. Nel campionato francese ci sono grandissimi talenti come nel Monaco, è un torneo molto fisico".

In campionato siete una macchina da gol, in Champions avete segnato molto meno. Approccio diverso o casualità?

"Abbiamo fatto sette partite con grandissima concentrazione, abbiamo segnato meno ma abbiamo preso un solo gol su palla nostra data agli avversari. Sappiamo la concentrazione avuta, siamo rimasti concentrati e aggressivi come serve in Champions".

Bisseck centrale ti convince come soluzione?

"Può farlo, lo ha dimostrato quando ha giocato da titolare o a Lecce. Sta crescendo continuamente, ora fa il terzo in una difesa a cinque ma può farlo all'occorrenza. Comunque aspettiamo il rientro di Acerbi e abbiamo De Vrij, però ha dimostrato di poterlo fare".

Palacios e Buchanan in uscita, ti aspetti un rinforzo?

"Non posso aiutarti sul mercato. So della trattativa per Palacios, giocatore in crescita; dopo cinque mesi ha fatto due presenze ma questo tempo lo ha aiutato. Ha tante richieste quindi probabilmente andrà in prestito, i club hanno capito le qualità del ragazzo. Poi ci sono stati degli imprevisti che non mi hanno permesso di fare i cambi che avrei voluto".

A proposito dell'inchiesta ultras, teme gli esiti dell'indagine della Procura Federale?

"Sono molto tranquillo. Lei fa il suo lavoro, però io ho chiarito nelle sedi opportune quanto dovevo e in tutta tranquillità. Non mi va di dilungarmi troppo sapendo di avere una partita importante domani, però quello che dovevo dire l'ho detto nelle sedi opportune".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!